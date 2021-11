Hej,

har precis fått hem min nya M.2 SSD men har inte kopplat in den ännu då jag inte vet hur jag ska lösa Windows situationen. Jag använder mig just nu av en 250GB SSD för att köra Windows men har även en 1TB HDD inkopplad i datorn. Jag skulle vilja plocka ut min gamla SSD, låta min HDD sitta kvar och sen koppla in min nya M.2. Men hur gör jag med Windows? Har just nu Windows 11 men vet inte hur jag ska "föra över" det till min nya SSD. Behöver jag ladda ner det på ett USB och köpa en ny nyckel eller kan jag använda mig av det gamla på något sätt?