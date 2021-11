DIY portabel högtalare tråd

tjenamors! tänkte dela med mig av mitt senaste ljudbygge till campusområdet. det tog 2 veckor att stressigt genomföra det mitt i pågående termin hemma hos mina föräldrar, inklusive all seg målning. målet var att spela högst på studentfesterna som hålls utomhus. soundboks är populära, många går runt med dem och vi hade en sån på vår egna mottagning i augusti, men för hela 9000kr är jag inte imponerad. iom min erfarenhet med billjud var jag medveten om att det definitivt gick att få till något värre i garaget, för mindre pengar!

vill man låta högst, så blir det lite större kaliber på grejerna, klass d förstärkare med midbasar på 99db känslighet! men portabelt ska det vara. jag tänkte först bygga en cykelkärra och koppla till en elcykel, men hittade ingen lämplig att köpa. det blev istället en säckkärra. jag bor mitt i studentområdet, så att rulla runt högtalaren ska inte vara några problem.

jag börjar med att visa ändamålet för högtalaren så att ni är med. ganska stor folkmassa, hörs man inte syns man inte, syns man inte finns man inte :P:

produkter jag använde....

swat 4x250rms effektiv klass d steg 1900kr: https://www.jjaudio.se/slutsteg/swat-glk-f175d.html

billigaste stereon jag hittade 600kr: https://www.jjaudio.se/huvudenheter/swat-mex-1047ubw.html

2x monacor spa-112pa midbasar 1100kr styck: https://www.eluxson.se/baselement/2012-spa-112pa.html

diskanthorn spaudio tw35s 900kr: https://www.jjaudio.se/diskant/spaudio-tw-35s.html

powersafe 170ah batteri som jag köpte begagnat, 1300kr, ett år gammalt sett till tillverkningsdatum.

säckkärra som jag lånade på obestämt tid av far min: https://www.clasohlson.com/se/Transportkärra/p/40-7346

2 strömbrytare, 2m 25mm2 kabel, 2 kabelskor, säkringshållare, lite svart färg, en skiva 12mm mdf och någon meter ljudkabel tillkom också, ska vi säga typ 600 för det?

totalt: 7500kr om jag räknat rätt. jo, det saknas delningsfilter jag vet. men det låter faktiskt bra ändå, room for improvement

här kommer lite bilder:

4kg styck väger midbasarna, ganska små magneter ändå:

baksidan av högtalaren, batteriet inbyggt i botten, det sitter alltså en mdf skiva utanpå som håller batteriet på plats. har sågat ut på sidan så att man kommer åt att ladda samt skruva på slutsteget. här sitter det också 2 stycken strömbrytare, en till stereon och en till voltmätaren. när batteriet är på 12v är det dags att stänga av så att man inte skadar batteriet och steget:

klasen lär givetvis representeras:

färdig produkt:

jag siktade först på 45hz avstämning. efteråt insåg jag att det ju är lämpligt att använda slutstegets high pass filter, som var på just 50hz. attans, lite för låg avstämning helt enkelt. men jag tror i slutändan att den blev lite högre än så, då jag förstärkte lådan en del eftersom det var sånt ordentligt tryck i den. lampan ramlade ner när jag provspelade i garaget jag är riktigt nöjd faktiskt. som jag skrev har jag inga delningsfilter ännu. midbasarna spelar från 50hz hela vägen upp. diskanterna delar jag därför av med high pass lite högre än vad man egentligen borde. jag vet faktiskt inte om jag ens kommer skaffa delningsfilter, det låter helt enkelt bra. men inget hifi ljud såklart. just diskanthornen är jag lite fundersam över. de låter ganska vasst, men det är ju just horn, så det blir ju så. jag skulle nog rekommendera några andra för att få lite bättre ljudkvalitet.

stereon på 2v rca output gjorde mg tvungen att ställa lite högre gain. detta gav ett oönskat grundbrus, rekommenderar att man inte köper den här stereon, inga vettiga eq inställningar heller. dock väldigt bra BT räckvidd! funkar väl för priset antar jag.

midbasarna är ju 8 ohm, så de är parallellkopplade på kanal 1 och 2 bryggat, och diskanterna på varsin kanal 3 och 4. jag har försökt mäta hur mycket ström det faktiskt drar. om ni blir nyfikna på detta rekommenderar jag att ni googlar på crest factor. jag mätte med en amperetång, och om jag minns rätt nu, så ska jag enligt mina uppskattningar få ca 6 timmar speltid på i princip högsta volym, vilket RIKTIGT högt! då db skalan är logaritmisk, så sparar man ju en hel del batteri på att sänka bara ett snäpp på telefonen.

man skulle ju kunna sätta två mellanregister ovanpå och köra de i ett tvåvägssytem om man vill, att bygga in ett nätaggregat så att man kan ladda lite ordentligare hade också suttit fint.