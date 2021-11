Skrivet av Hansar: Har du kopplat in i rätt portar? Är bara port 3/4 som har 120hz

Har du en reciever mellan ps5 och tv? Gå till inlägget

Det stämmer att bara 2 av de 4 portarna stödjer HDMI 2.1, jag vet också vilka av portarna som stödjer HDMI 2.1. I video output på PS5 under information for the connected HDMI device står det att frequencies som stödjs för HDR och icke-HDR är 120 Hz.

Men vad är en receiver mellan PS5 och tv:n?