M.2 NVMe SSD + Z370-H Strix Gaming MOBO. Osäker på M.2 slot och mode.

Hej!

Nu under Black Friday så passade jag på att köpa ett NVMe SSD och det är första gången jag skall använda mig av denna lagrinstyp. Jag har läst på lite och kikat på skissen för mitt MOBO och jag har 2st M.2 slots där specifikationerna skiljer sig lite.

M.2_1 socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIe 3.0 x 4 mode)*

M.2_2 socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIe 3.0 x 4 mode)

* The M.2_1 socket shares bandwith with SATA6G_1, SATA6G_2 ports when using M.2 SATA mode device. Adjust BIOS settings to use SATA device

** Before using Intel Optane Memory modules, ensure that you have updated your motherboard drivers and BIOS to the latest version from ASUS support website.

NVMe SSD'n i fråga som jag skall installera är ett GIGABYTE NVMe M.2 2280 1TB.

Från det jag läst på så skiljer SATA och PCIe modes i hastighet och att SATA mode (?) skall deaktivera andra SATA portar?

Jag har en SSD och en HDD i datorn som jag kört sen jag byggde datorn för ca 4 år sedan. Jag bootar datorn från mitt SSD.

Om jag förstått det rätt så bör jag använda M.2_1 socket och köra den i SATA mode? Någon som är mer kunnig om detta får gärna guida mig, tycker inte jag hittat en bra nog förklaring på nätet.