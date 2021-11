NAS med 6 platser, hur ska man RAIDa?

Försök inte flytta diskar i en NAS till en annan NAS utan att först gjort backup på all data på diskarna till annan media - räkna med att diskarna du stoppar in så förloras all data på dem då det är alldeles för mycket automatik som drar igång för att det skall vara "enkelt" för användare och så gör det saker som du inte har räknat med som att expandera befintliga volymer och det första det gör är att skriva över datat på de nyss insatta diskarna. - om det ändå skulle fungera att flytta över rakt - bra, men räkna inte med det bara!

Det är många som förlorat all sin data för att man tror att det är bara att 'flytta över' diskar mellan olika NAS:ar

I det fallet är det mycket säkrare att ansluta diskar i diskdocka som körs mot ubuntu i en laptop/stationär data än att flytta diskar mellan 2 NAS:ar pga. just "nybörjavänliga" automatiken som finns i de flesta köpeNAS:ar