Tips/hjälp att finna lämplig första speldator till sonen 8 år

Hej.

Hoppas någon kunnig kan hjälpa en okunnig mamma att hitta en passande första speldator till sonen (han är 8 år). Idag har vi Playstation 4 och Nintendo switch som han spelar på men han har pratat om en dator säkert sen han var 6 så vill gärna ge honom det i julklapp i år. Helst skulle jag vilja hitta en dator under 6-8 tusen men det kanske inte går idag? Eftersom jag har noll kunskap känns det svårt att köpa en begagnad men förstår ju att man antagligen kan spara in pengar om man vet vad man ska ha vilket jag inte vet . Finns det några färdiga datorer idag från ex Elgiganten, Mediamarkt etc som ett barn som just nu spelar Fortnite, Minecraft och Roblox kommer ha roligt med utan att det laggar osv. Vet ju att han vill spela online och prata med kompisar och han vill ju gärna bli som sina idoler jelly (tror han heter så) och ha en egen YouTube kanal och livestreama det han spelar. Hur är det med en fabriksfärdig dator kan man byta ut grafikkort osv senare då jag tänker att han kommer spela tyngre spel ju äldre han blir eller är det bara att köp en helt ny dator då?