Då jag uppgraderar min gamla trotjänare så går jag också i tankar att byta ut mitt nuvarande 1070 evga ftw till ett nytt kort.

Budget ca 7000:-

Uppakattat värde 1070 ca 3000:-

Uppakattat värde gamla cpu+mb+ram ca 1000-1500:-

Vilket kort skulle ge bäst bang for the buck?

Om man skulle "mina", är det då 3080 eller bättre som gäller?

Är det värt att byta till 3060?

Kör just nu på 1080 men planerar ny skärm under nästa år för 1440

Kommer köra I5 12600k i nya riggen