Jag har nästan satt in alla komponenter i mitt nya datorbygge men innan jag avslutar bygget och startar datorn ville jag fråga här om det är en bra idé att jag aktiverar PBO? Jag sökte just i detta subforum och det verkar vara många som klagar på att Precision Boost Overdrive är aktivt hela tiden istället för enbart vid gaming, och att volten och temperaturerna är höga konstant under drift.

Jag är rätt casual, ingen erfaren överklockare, jag vill oftast inte gå in och bråka med inställningar, och därför blev jag glad när jag hörde att man kunde slå på en enda inställning och låta dator smartklocka när det behövs.

En anledning att jag väldigt gärna vill använda PBO är att mobo+proc är nya men jag måste återanvända mitt AMD 290 då jag inte har råd att köpa ett nytt grafikkort just nu, och om grafikkortet kommer vara flaskhalsen när jag spelar tunga spel vill jag ha alla andra fördelar jag kan hitta, såsom PBO och AMD:s "Smart Access Memory" (jag har Corsair Vengeance DDR4-RAM, hoppas det kan köra S.A.M).

Så vad tror ni, kommer PBO att leka snällt om jag aktiverar det och sedan slutar tänka på det?