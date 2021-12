Efter många bra rekommendationer, otroligt positiva feedback i reviews och titel "Bäst" i de flesta tester så valde jag att skaffa de till slut, men....

Främst område av användning är ju med dator. Kanske jag är ute efter fel typ av lurar? Jag vill ju kunna använda de med dator främst. Det är spel, det är discord, det är musik och filmer. Jag trivs med sladdlös design då man kan gå till köket eller vandra runt rummet utan att oroa dra efter sig hälften av skrivbord. Otroligt skönt med ANC som utesluter allt stök från grannar och resten av hemmet.

Problem dock:

1. Mikrofon fungerar inte via bluetooth. Efter massa sökning tydligen det är BT 4.1 som är begränsad i sin bandbredd. Man kan antingen använda Hörlurar i stereo som ger bra ljud men ingen mic eller Hörlurar i hands-free som ger mikrofon och i jämförelse dåligt mono ljud. Vilket skulle kunna fungera i discord, men då fungerar det inte nån annanstans i systemet förrän man byter tillbaka till stereo. Och i detta fallet fungerar det inget i discord. Alternativ ju en "Boom-mic" att fästa i hörlurar eller separat bordsmikrofon. Men vad är syfte att ha och betala för en inbygd mikrofon då?

2. Det går inte att använda de när man laddar? Tydligen så fort man kopplar in USB då stängs av bluetooth och hörlurarna kopplas inte via USB till dator. Why the hell not?

Eller är det lurar avsedda just för resande eller använda med telefon och jag är helt fel ute?