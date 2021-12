Gigabyte 3070 gaming oc Problem

Hej behöver hjälp här mina specc är ..

Gigabyte Auros elite x570 v1

Processor Amd ryzen 7 5800x

Ddr corsair 3200mhz 16gb

Grafikkort Gigabyte 3070 gaming oc

Kör senaste bios på moderkortet

Och min problem är artifacts på spel både warzone csgo och fortnite ej överklockad

Har försökt med alla möjliga inställningar och lyckats inte få bort problemet. Senaste windows 10 pro har även formaterad datorn för att se om problemen försvinner

Kör just nu 40datorer med samma problem och håller på bli galen. Allt är default på moderkort och på grafikkortet

Har även testat med att byta ut minneskort av annat märke för att ta reda på om felet ligger där.

Jag är tveksam på att 40st grafikkort kan ha samma problem. Help me snälla.