Tele2 600/50 vs Telia 100/100

Skrivet av Cenorida: Så ni har två st olika nätverksuttag? Vilken svarstid hade ni i er tidigare lägenhet med Tele2 till exempelvis Bredbandskollen? Gå till inlägget

Fiberkoax är marknadsföringslingo för bredband via kabel-tv, det vill säga "tre hål i väggen". Har samma upplägg i min lägenhet där jag antingen kan få 100/100 via Telias fibernät eller "fiberkoax" via Tele 2.