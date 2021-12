Garderoben ska rensas

Hej,

Lägger ut lite saker som ska iväg, det är nytt och gammalt och är även öppen för att något lägger en enskilt bud på allting men ska vara motiverat då.

1. Logitech MX mini keys wireless (nyskick, testad i 5 minuter) Vinst så inget kvitto!

https://www.inet.se/produkt/6601748/logitech-mx-keys-mini-wir...

Riktpris - 1000 kr

2. Xtrfy K4 RGB TKL Vit (OBS defekt p.g.a. vatten, annars 3 dagar använd)

https://www.inet.se/produkt/6601159/xtrfy-k4-rgb-tkl-vit

Riktpris - Bud

3. Logitech G910 Orion RGB gaming (väl använd)

https://www.logitechg.com/en-us/products/gaming-keyboards/g91...

Riktpris - Bud

4. GPU - Nvidia Quatro 4000 (väl använd)

https://www.techpowerup.com/gpu-specs/quadro-4000.c898

Riktpris - Bud

5. E-book reader - Kindle D01100 (väl använd)

https://www.manualslib.com/manual/530020/Amazon-Kindle.html?p...

Riktpris - Bud

6. Logitech Extreme 3dPRO (använd)

https://www.logitechg.com/en-us/products/space/extreme-3d-pro...

Riktpris - Bud

7. HP w19b (kristallskärm på 19") flertal år på nacken men bra skick och fullt fungerande

https://support.hp.com/us-en/document/c00739863 (OBS: ENDAST UPPHÄMTNING)

Riktpris - Bud

8. En LCD projektor (Hitachi CP-x3010z) + projektorduk (ca 1.85 x 2 m)

OBS ej funktionstestad på ca 2 år.

Rktpris - Bud

9. En del digitala koder (skäligt bud så blir det sälj direkt)

- Dashlane 6 månader

- VEGAS Movie Studio 16 platinum (starter pack)

- VR-world PSVR

- swapper

- BalloonBoyBob

- Planet Alpha

- Dustforce DX

- Override: Mech city brawl

- age of empire 2 hd edition: the forgotten expansion

- Super Sports Surgery

- Endless Space Collection

- Dungeon of Elements

- Guacamelee Super Turbo Championship Edition

- smart defrag pro (ej säker på versioner kan skilja)

10. 2 x RAM för laptop - Samsung 2GB 2Rx8 PC2-6400S-666-12-E3 DDR2 RAM

Riktpris - Bud/skänkes vid köp av något annat

Får jag bud jag ej är nöjd med tar jag mig rätten att neka försäljning.

Har många tidigare köp/sälj och inga dåliga omdömen.

Passa på att fynda julklappar och spara på miljön!

