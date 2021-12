Färdig byggd dator shark gaming

Undrar lite hur dessa är i verkligheten.

Känns som om dom har snåla in på det mesta när.man tittar på mobo,chassi, CPU kylning osv.

Denna landar på 22k med bättre gpu och bättre mobo samt bättre minnen.

https://sharkgaming.se/white-shark-massacre-gaming-pc

Undrar också över just amd korten tex 6800xt vs 3070 kommer lira mest fps spel bf4 samt csgo osv. Vet att det är overkill för just csgo men skit samma kör hellre bra saker än sämre.

https://sharkgaming.se/shark-brutality tittar jag också på.

Annars blir detta bygget jag tänkt dock med ett 3070 och inte 3060ti kan tänka mig ett 6800 kort med om det lirar bra. Denna kommer landa på runt 26-27 max med ett annat gpu.

Skulle vilja landa på max 25 helst.