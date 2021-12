Behöver Er hjälp igen! [Trådlös handkontroll till PC]

Skrivet av Sack: Sonen har önskat sig i julklapp En elite wireless dosa som det tydligen ska gå att spela x box osv med. Men via datorn. Samt en laddare till den Gå till inlägget

Om det specifikt är en "Elite" han vill ha så är det säkerligen en Xbox Elite Wireless Controller Series 2 han önskar sig. Batteri är inbyggt och det ingår laddare och fodral. Laddaren är inbyggd i fodralet, men är gjord för att kunna tas ur.

Det är extra paddlar ("knappar") på baksidan av kontrollen, vilket kan ge en fördel i många spel, då man inte behöver flytta tummen från ena styrspaken för att trycka på knappar - man kan ha kvar tummen på spaken och använda knapparna på baksidan istället.

Som du ser på länken så kostar den dock en hel del - mer än halva priset av ett nytt Xbox Series S som brukar kunna köpas för mindre än 2990kr (ofta 2690kr).

Annars finns den vanliga Xbox kontrollen som är mycket billigare. Då saknas laddare och uppladdningsbart batteri, men det fixar man bäst via IKEA: Laddare - Batteri.

På sistnämnda kontroll så saknas paddlar (knapparna på baksidan) och det går inte att komplettera med det senare.

Jag vill dock vara tydlig med att en "vanlig" kontroll (länkad ovan) inte alls är samma sak som en Elite-kontroll (länkad högst upp) och om jag hade önskat mig en Elite-kontroll så hade jag nog inte blivit nöjd med en vanlig kontroll. Men man kan inte alltid få exakt det man önskar sig. Och jag känner inte din son, så han kanske bli toknöjd med en "vanlig" Xbox-kontroll.

Båda kontroller som är länkade fungerar både med Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X och PC. Troligtvis Mac och Linux också.

Har datorn blåtand så fungerar båda kontroller direkt. Saknas blåtand så är en mottagare inkluderad i länken som @DavidtheDoom länkade ovan. Man kan köpa mottagaren separat (bäst prestanda) eller en blåtands-mottagare för mindre.