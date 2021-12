TV-box med inspelning, spara okrypterat?

Har en Miraclebox med dubbel mottagare för marksänd digital-TV som börjar ge upp. Det är en Linuxbaserad Dreambox-liknande box. Vad är det som gäller nu? Spelar alltid in alla kommersiella kanaler då jag hatar reklam. Har Boxer abonnemang med 8 favoriter - räcker bra. Schemaläggning från dator via webbgränsnittet är smidigt. Miracleboxen kan spara programmet okrypterat på hårddisk/NAS vilket är ett krav på en ny box, samt att kunna spela in flera kanaler samtidigt. Har tillgång till fiber men finns det någon box som kan spela in okrypterat då? Kan inte ha satellit. Vet inte om det är olagligt, men jag betalar ju för kanalerna och sprider inte vidare.