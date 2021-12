Ps5 spel säljes

Säljer ett paket ps5 spel.

Säljs helst tillsammans.

Spiderman Miles Morales 250:-

Assassins Creed Valhalla 250:-

Ratchet and clank 350:-

Guardians of the Galaxy 300:-

Alla spel har enbart haft mig som ägare förutom Ratchet. Kanonskick såklart med repfria skivor på allt

Tänker mig paketpris på 1000kr. Frakten går på typ 60kr om det skall skickas.

Hör av er vid intresse.

