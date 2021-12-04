I7 3930k, Asus P9X79, 16gb ddr3

Niklashog
Medlem ♥
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[ASUS P9X79] [Corsair RM850i] [Corsair 32GB DDR3 1600mhz] [i7 3930K] [Noctua NH-D14] [Gainward GTX 1080 "GLH" Golden Sample 8GB GDDR5X][Sandisk 256GB][Fractal Design Define S]
Använts fram tills nyligen, säljes av på grund av uppgradering till Ryzen 3.
Bud på allt eller separat.
[ASUS P9X79] [Corsair RM850i] [Corsair 32GB DDR3 1600mhz] [i7 3930K] [Noctua NH-D14] [Gainward GTX 1080 "GLH" Golden Sample 8GB GDDR5X][Sandisk 256GB][Fractal Design Define S]
400 och hämtar
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