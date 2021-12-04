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I7 3930k, Asus P9X79, 16gb ddr3

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I7 3930k, Asus P9X79, 16gb ddr3

Använts fram tills nyligen, säljes av på grund av uppgradering till Ryzen 3.

Bud på allt eller separat.

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400 och hämtar

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