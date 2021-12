Uppgradering till ryzen 5 5600x

Har nu köpt et ryzen 5 5600x och ska uppgradera från min ryzen 5 3600 jag har ett asus rog strix b450 f gaming moderkort så jag undrar om det bara räckar att upgradera bios till den senaste versionen med gamla cpun inkopplade och sen sätta in den nya eller behöver jag göra något mer innan jag sätter in ny prossecorn ?