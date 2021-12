Erfarenheter av två olika 5950X (En äldre, en nyare)

Jag köpte en 5950X 2021 i Maj och en till 5950X igår som förmodligen är från en mycket nyare batch.

Denna cpun rullar på i 4400 Mhz på 1.2 Volt och drar under full load 180W.

CPU #2 kopplade jag in idag i en nära på identisk setup (Gigabyte X570S Aorus Pro AX för Cpu #1, Gigabyte X570S Aero G för CPU #2)

I övrigt är det likadana minnen, PSU, diskar etc.

När jag benchmarkar dessa så fann jag något intressant.

CPU #1 sörplar i sig 180W på 4400 Mhz All core @ 1.2 V

CPU #2 sörplar i sig 150W på 4450 Mhz All core @ 1.2 V

Det här är under exakt samma förutsättningar load-mässigt. Detta medför även att CPU #2 går betydligt svalare.

Det intressanta med det hela är att CPU #1 presterar bättre fastän den har lägre klockfrekvens.

Vi pratar inga enorma skillnader, utan CPU #1 är 3-4% snabbare än CPU #2 fastän den har lägre klockfrekvens.

Den drar mer ström, men bör inte CPUns hastighet sättas efter vilken klockfrekvens den går i, istället för hur mycket ström den förbrukar?

Är det moderkorten som står för prestandadifferansen?

Jag är helt enkelt nyfiken på varför de skiljer sig åt.

Och som en sidnotis så är det roligt att se att de har förbättrat strömförbrukningen sedan de tidigare batcherna.