Rog strix b450 f gaming + Ryzen 5 5600x problem

Jag har just installerat min nya ryzen 5 5600x hade först några problem med att få ingång datorn överhuvudtaget. Men nu har jag fått datorn att starta jag lossade lite på cpu kylaren så startade den. Men problemen är ennu inte över för den startar bara ibland och sedan så går det att starta den ibland om man har tur jag lyckades boota in till windows en gång och du fungerad allt men jag märkte att min andra ssd inte var inkopplad så då stängde jag ner datorn och nu startar den ibland men inte alltid. Någon som har haft samma problem som mig som har hittad en lösning på detta ? senaste bios är installerad och har kommit in windows en gång så det kan ju inte vara att cpun eller moderkortet är sönder ?