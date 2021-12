Nytt nätverk med kameraövervakning

Jag ska sätta upp ett nätverk från scratch i mitt kontor/verkstad där jag drar in 500 Mbit fiber. Hemma har jag kört med ett par Asus routrar, en RT-AX88U som huvudrouter i huset och en RT-AX58U i garaget som AP. Jag är nöjd med gränssnittet och möjligheten att kunna öppna upp de portar jag behöver och även OpenVPN för att fjärransluta till nätverket.

Men nu när jag ska fixa med ett nytt nätverk från i kontoret så funderar jag på att göra det lite mer ordentligt med bra utrustning och även ha möjlighet till PoE för accesspunkter och kameror. Kommer även ha någon/några servrar för olika ändamål. Jag har kikat på Ubiquitis system och det verkar vettigt men har lite blandade recensioner som gör mig lite osäker. Är det någon här som kör deras system och vad är era erfarenheter i så fall?

Funktionaliteten jag vill ha är ett lättanvänt användargränssnitt för någon normalt datakunnig att administrera. Möjlighet att logga in på nätverket via VPN via t.ex. OpenVPN eller liknande. Vill inte betala löpande abonnemangskostnader för kameraövervakning. Tänkte mig följande stomme i nätverket. Är det något jag missat eller finns det bättre system? Tar tacksamt emot hjälp och synpunkter!

1 st UniFi Dream Machine Pro

1 st UniFi USW 24 PoE Switch 100W

2 st Ubiquiti UniFi 6 Lite Accesspunkt

2 st Ubiquiti UniFi Protect UVC-G4-PRO

1 st Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell

1 st väggmonterat serverrack

Hela listan: https://www.dustin.se/favorites/index/19559738