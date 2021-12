Aktivera Windows 10, är min nyckel dödsdömd?

Jag har byggt en ny dator och pensionerat min gamla så jag tänkte flytta över operativsystemet till den nya datorn. Den gamla datorn köpte jag begagnad för massa år sedan men den byggdes på beställning av förra ägaren på ett bra dataföretag.

När jag installerade Windows använde jag nyckeln från den gamla datorn, den nya datorn installerade då automatiskt Pro-versionen (vilket var versionen i den gamla datorn). Nyckeln verkade fungera och allt var frid och fröjd i ett par dagar, sen kom meddelandet upp att jag måste aktivera Windows...

När jag väljer alternativet "Jag ändrade nyligen maskinvaran på den här enheten" i inställningar och loggar in så får jag endast upp min gamla dator, jag kan alltså inte välja att aktivera Windows på den nya burken. Loggar jag in i Microsoft via webbläsaren däremot så får jag upp båda.

Betyder det att den här nyckeln bara funkar till den gamla datorn?

På chassit till den gamla datorn står även en nyckel till Windows Home OEM men en sådan nyckel fungerar väl bara i den datorn? Eller kan jag använda den istället på något sätt? För mig spelar det ingen roll om det är Home eller Pro.

Ville dubbelkolla här innan jag köper en ny licens.