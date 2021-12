Problem med minne/hårddiskar

Hej!

Uppgraderade min dator häromdagen med nytt moderkort och ny CPU men har nu i efterhand en del konstiga symptom.

Specs är följande:

Asus Rog Strix Z590-F

i7-11700KF

EVGA 3080 FTW3 Ultra

Corsair Vengeance LPX DDR4 3000Mhz 16Gb

Seasonic Focux PX650

Samsung 750 EVO 120GB (systemdisk)

Samsung 860 EVO 1TB (speldisk)

Har inte kunnat pröva mig fram ifall problemet uppstår i fler spel än BO:Cold War, men vad som händer är att spelet tappar texturer.

Det går bra att spela i typ en halv timme, sedan börjar texturerna tappas bort, för att efter en stund ladda in igen. Problemet blir mer och mer frekvent med tiden, och då jag prövade mig fram under gårdagen så hände detta ungefär var 10nde sekund efter en timmes spel. Noterade i resursövervakaren att varje gång spelet tappar texturerna så faller diskanvändningen till 0MB/s, för att sedan efter någon sekund skjuta i höjden, då texturerna laddas in igen. Får också ofta krascher med lite otydliga felkoder, men som oftast lutar åt minnesproblem.

Vid den senaste kraschen fick jag följande felmeddelande: Out of memory error. Your page file probably cannot grow any further, either because you are low on storage space, or because an upper limit has been set. Please try closing some programs before running Call of Duty: Black Ops Cold War. Detta efterföljdes av ett felemeddelande innehållande felkoder som inte gav något alls vid Googling. Värt att notera att denna krasch skedde i menyn, då RAM användingen inte låg i taket. Vid aktivt spelande så visar Afterburner på Memory Usage ungefär 15,5GB, men i menyn någonstans kring 13.

Har en gång även fått en bluescreen, WHEA Uncorrectable Error, men Windows Even Viewer hade ingen som helst info om att denna krasch över huvud taget skulle ha skett. Har också kraschat i AOE2 DE, och vill minnas att jag fick ett meddelande om att Memory could not be accessed.

Vad jag har prövat:

Memtest 86, alla 4 passes med 0 fel.

Intels Processor Diagnostic Tool, 0 fel

MSI Kombustor med CPU burner på för att säkerställa GPU samt att nätagget klarar jobbet, gick galant under 10 minuters test.

Prövade sedan kolla hur mina diskar mår, efter att ha sett att läshastighet droppar till 0 då texturerna tappas, och S.M.A.R.T värdena visar att alla diskar mår bra.

Crystal Disk Info visar däremot att systemdisken har health status 1%, eftersom Wear Leveling Count är nere på 1.

Har formaterat och kört in Windows i denna disk åtminstone 4 gånger, kanske 5, potentiellt problem?

Page file borde ju ligga på systemdisken, men varför slutar spelet läsa från en annan disk ifall systemdisken är dålig

Har naturligtvis prövat Scan and Repair på själva spelet också.

Min första tanke var RAM problem, men eftersom Memtest avklaras utan minsta problem så antar jag att felet ligger anannstans.

Tacksam för svar!