Skrivet av Felixark: Jag uppgraderade nydligen min prossecor till en ryzen 5 5600x problemet är att jag bara kan starta datorn om drar ut ström kabeln och tar ut cmos batteriet i ungefär 30 minuter när datorn väll är på så fungera allt hur bra som helst tills man ska stänga av och sätta på den.då vill den inte gå igång igen om inte tar ut cmos batteriet igen och väntar i cirka 30 minuter. Vad kan felet vara ? Gå till inlägget

Jag tror att jag har hittad en lösning till detta nu det jag ghorde vara stänga av datorn helt och dra ut ström kablen och cmos batteriet i ungefär 30 minuter sen så satt jag in ett nytt cmos batteri men då startad inte datorn men sen så satt jag in det cmos batteriet som kom med moderkortet igen och då starta datorn och sedan stängde jag av den igen satt in det nya cmos batteriet igen och då ville datorn starta igen och nu går det även att stänga av och på den utan några problem.

Hoppas detta kan hjälpa någon annan som har samma problem med rog strix b450 f gaming moderkortet.