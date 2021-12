Koppla ljudet från tv till förstärkare

Hej! Jag har en finlux tv med minimala uttag (1hdmi, 1scart,1coaxial out,1hörlursuttag) och förstärkaren VSX-1016V.

Jag har använt förstärkaren framför allt för via playstationet men ordnade även via en coaxial sladd så att tv ljudet skulle fungera i förstärkaren för kanske ett år sedan. Jag är total nybörjare och kan knappt någonting men lyckades ändå genom att läsa manualen på något vänster.

För några dagar sedan köpte jag en Chromecast som jag då försökte lösa så ljudet fungerade med den också men det blev total flopp och nu fungerar inte ljudet från TVn längre.

Förstärkaren har några år på nacken så man måste koppla med alternativa sladdar förutom HDMI för att få ljudet att fungera. Innan jag kopplade tv ljudet via coaxial sladden så använde jag en optisk sladd vför att få ljud från playstationet, men när jag anslöt den coaxiala sladden lyckades ljudet på något sätt fungera både för TVn och playstationet via den sladden. Nu skulle jag vilja göra detsamma igen, men för Chromecasten istället. Är det någon som vet vad jag kan göra? Jag har suttit i flera timmar nu och försökt lösa det utan att lyckas. Alla sladdar i input assignment menyn är ordnade så de står rätt, och Playstation ljudet fungerar med deń optiska kabeln igen.