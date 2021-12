Kan ej ansluta till onlinesession i xbox app

Halloj!

Tror jag la denna i rätt kategori.

Jag har nyligen börjat spela Forza via PC och allt har varit frid och fröjd tills jag igår skulle gå online och lira med grabben.

Han sitter med min xbox one och spelet är crossplay så den biten är inga problem med.

Jag kan dock inte ansluta till hans session och spela tillsammans med honom.

Via xboxen kan jag gå in i online freeroam osv utan bekymmer, men när jag försöker via datorn så tuggar den bara eller sä händer inget alls.

Jag kan inte heller bjuda in honom till min session eller "gå med i spel",men han kan både bjuda in mig och försöka gå med i mitt dock utan att lyckas.

Jag sökte på detta och fick fram något med Turedo,och alla guider jag har kollat har gett mig noll.

Jag har letat överallt men jag verkar inte ens ha turedo tunneling adapter på datorn. Kan inte ens hitta den under ej installerad maskinvara i enhetshanteraren.

Jag tänkte först efter att ha sökt här på forumet att det är så att min router ej har en publik IP och jag ska kontakta leverantören för att fixa det.

Dock borde väl inte han heller isåfall kunna ansluta online eftersom han är ansluten till samma router DOCK via wifi och jag med pc är trådad?

Vad kan jag göra härnäst? Jag har verkligen gått igenom allt jag fått tips om. Enhetshanteraren,registret,CMD och aktivera turedo etc etc.

Har jag missat någon detalj så fråga gärna då morgonkaffet ej gjort sitt ännu.