Min USB-port ger inge ström - Varför inte då?

Min USB port ger absolut 0% ström.

Jag kan ladda min dator.

Det är alla USB-portar jag har problem med.

Jag kan inte ladda min dator via USB porten från en USB-hub, men jag kan ladda min dator via USB-C laddare i USB-C porten. Men jag kan inte ansluta min hub via USB-C för att min USB ger inge ström.

Varför kan detta ha skett?

Tror ni datorn har stängt ned strömmatningen på USB porten?

Edit: Nu har jag fått ett felmeddelande i enhetshanteraren: UCM-UCSI ACPI Device