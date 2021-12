Ljudsystem till tv för max 13000kr

Skrivet av CarlNorrland: Bästa Hemmabio/ljudsystemet till tv för omkring 10-12k?? Ska vara bra till film och musik ( lyssnar på mycket hiphop & rap )

Gärna med dolby atmos också! Vill ha bra bas på både höga och låga bastoner samt bra ljudkvalité Storlek på rummet är ca 20kvm och kommer sitta 3 meter från tvn Gå till inlägget

Vill du ha det lite mer diskret så skulle jag vilja säga soundbar: Samsung HW-Q960A som nämnts tidigare kan spela både högt, klart, rent och förbaskat bra. Det ger även "Atmos" vilket kan vara lite svårt att komma upp i om man skall köpa separata högtalare och bygga med torn etc. Det finns ett litet trick för att få den att låta bättre till musik och det är att koppla ur/ifrån surround-högtalarna när du skall lyssna på musik.

Under Black Week gick den för 8.990:- och jag hyser inga tvivel om att den lär sjunka till den nivån igen under mellandagsrean. För det priset finns det inget som kan matcha den om man försöker bygga ihop ett system själv.

Samsung HW-Q910A är exakt samma soundbar, men utan surroundhögtalarna om man känner att man inte vill böka med att sätta upp dem. Finns en del recensioner som ställer sig tvivlande till hur mycket de bidrar egentligen. Den låg på 6.990:- under Black Week och lär säkerligen sjunka till samma nivå under mellandagarna. Kommer själv inhandla en under mellandagarna till sovrumstv'n om den lägger sig där igen prismässigt.

Börjar man bygga själv....

2st Klipsch rp-280f (likvärdig av ny modell) 8-12k

Klipsch Rp-450c center högtalare 6-8k (likvärdig av ny modell)

Surroundhögtalare - 3-4k

Atmos högtalare - 3-4k

Klipsch sub - 4-7k

Receiver - 5-8k

Ovan system passar dock inte om du bor i lägenhet, du kommer bli vräkt

Men det ger ett djävulskt tryck och låter förbaskat bra.

Går och funderar på om jag skall sälja mitt eget system som består av ovan utan Atmos och Sub (behövs inte) för just runt 13k strecket med en gammal receiver, helt enkelt byta ut det mot en Soundbar även i vardagsrummet ^^

Men sen råkar man dra igång någon trevlig musik eller film... så slutar det med att man måste fundera ett tag till

Jag får sälla mig till skaran som för bara fem år sedan sa: hell no, aldrig en soundbar. Men deras utveckling har varit enorm och kan faktiskt idag matcha många mellanklass-system (15-20k) och slår budget-system med råge (5-10k).