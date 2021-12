Står inte papprets namn korrekt vid utskriftsdialogen. Epson bläckskrivare..

Hej! Köpte en XP-8600 "all in one" printer från Epson.

Märker när jag ska skriva ut, att saker står på svenska i utskriftsdialogen på vissa program, och på engelska i andra.

Sen heter ju inte utskriftstyperna (mediet) vad det heter i verkligenheten. Som jag förstått det så ska det stå "Premium Glossy Photo Paper" osv. Så är det icke. Det heter typ "Glansigt" och "Mer glansigt osv". Vill ju gärna att det heter exakt som utskriftsmateiralet - så jag vet att det blir optimalt.

Någon ide där? Kör Mac f n.