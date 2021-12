Spelar det någon roll vilken 4G-router man köper?

Enkla svaret på frågan är väl ”ja”, men…

Jag ska snart flytta till hus, det finns fiber i gatan men är ej indraget. Vi tänkte vänta till våren/sommaren och köra på mobilt bredband så länge. Men när jag scoutar för en 4G-router så verkar det nästan som att samtliga enheter har ett läger som säger att det fungerar perfekt, och ett annat som säger att den startar om stup i kvart och att hastigheten är kass jämfört med router X eller Y.

Min initiala tanke var att köpa en duglig router som sedan även kan användas när fibern väl dragits in, dvs den ska vara helt ok på båda vilket gör att priset även speglar detta. Problemet är att vi fortfarande är i situationen med ”två läger”. Så frågan är: ska man köpa något random som verkar dugligt, eftersom det ändå verkar vara många andra variabler som spelar in? Om en ska chansa så är det väl lika bra att chansa och samtidigt inte spendera så mycket pengar. Blir ju extremt svårt att gå på rekommendation när variationen är så stor beroende på varje persons olika förutsättningar.