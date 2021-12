USB problem ROG STRIX B550-F GAMING

Skrivet av Rouge of Darkness: jag kör 2407 på mitt och har fungerat bra förutom att mitt externa ljudkort inte vaknar ibland (anslutet till chassikontakt inte baksidan just pga detta problem)efter att datorn stått oanvänd ett tag. dock misstänker jag ljudkortet framför moderkortet just i mitt fall då det är enda grejen via usb som inte vill beté sig normalt och det började helt plötsligt en dag utan förvarning efter att ha fungerat i säkert ett halvår. Gå till inlägget

För mig är det just när jag använder musen lite för aggressivt i spel eller om jag bara rör den fort fram och tillbaka, nästan så att uttagen glappar bak så den åker in och ut lite snabbt i uttaget och disconnectar och reconnectar, inte haft något problem med hörlurar som också är via USB i moderkortet.