Klipsch Cinema 600 Soundbar tappar ljud ibland via HDMI

Hej,

Jag har Klipsch Cinema 600 Soundbar som jag kopplat till min TV via ARC och till min TV har jag Nvidia Shield TV som mediaspelare.

Ibland slutar fjärrkontrollen till Nvidia Shield TV att fungera som multifjärr vilket är ett mindre problem, MEN ljudet slutar komma via soundbaren utan endast via TV:n. Det enda som löst detta är att dra strömmen en stund till Soundbaren och sedan fungerar ljudet. Jag hade tidigare liknande problem då jag testade när ljudet slutade att fungera och jag då kopplade in direkt i annan mediespelare med samma problem.

Vad kan vara fel och vad bör jag göra?

Mvh

MO