explorer.exe crashar med referens till ucrtbase.dll

Skrivet av giplet: När jag startar min dator så ser jag taskbar blinka under några minuter innan skrivbordet visas. Jag har grävt i Windows loggbog och kommit fram till att detta troligtvis beror på att explorer.exe crashar ett antal gånger när Windows startar. Felen ser ut så här:

Felet uppstod i programmet med namn: explorer.exe, version 10.0.19041.1348, tidsstämpel 0x4fe7e346

, felet uppstod i modulen med namn: ucrtbase.dll, version 10.0.19041.789, tidsstämpel 0x2bd748bf

Undantagskod: 0xc0000409

Felförskjutning: 0x000000000007286e

Process-ID: 0x880

Programmets starttid: 0x01d7eb443f5af179

Sökväg till program: C:\WINDOWS\explorer.exe

Sökväg till modul: C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll

Rapport-ID: 776ffc65-3941-44e4-a030-c879ca4297d8

Fullständigt namn på felaktigt paket: Jag ser inga problem med några program som crashar när datorn väl startat. Även Utforskaren funkar när den väl kommer igång.

Jag har sett till att Windows är uppdaterat samt alla drivrutiner är senaste version. Jag lyckas inte komma vidare i min undersökning härifrån. Någon som kan ha någon idé om hur man kan komma vidare? Gå till inlägget

Kan en SFC scanning kanske hjälpa till om det är en korrupt/skadad fil som bråkar?

Step 1: Type Command Prompt in the search box of Windows and choose the best-matched one. Then right-click it to choose Run as administrator to continue.

Step 2: In the command line window, type the command sfc /scannow and hit Enter to continue.

Edit:

Kom på en sak till när du skrev att det händer vid uppstart. Kanske en Clean Boot kan hjälpa till och se ifall det är någon sak som startar upp och ställer till det? Hittade information om hur du gör den på denna länk.