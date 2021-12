Har du använt en retursedel från comviq för att skicka tillbaka paketet?

Eller har du själv stått för returen?

Om det är så att du använt en retursedel från comviq så är det till fördel för dig. Comviq har i sådant fall varit köpare av transporttjänsten och det är då comviqs paket postnord tappat bort. Dessutom lär det finnas ett unikt nummer för retursedeln så att det går att spåra var paketet är. I det här läget får du vända dig till comviq och så får de reklamera transporttjänsten - för köpeavtalet av transporten är mellan comviq och postnord. Du kan inte driva frågan om vart paketet är eftersom att du inte är beställare av tjänsten.

Om det istället är du som har betalt för returen av paketet så är det du som beställt transporttjänsten. Då är det också du som har ansvaret för telefonen mot comviq om paketet inte kommer fram. Postnord har däremot ansvaret att inte tappa bort ditt paket - men hur långtgående ansvaret är beror på vilken typ av frakttjänst du valt.

Har du beställt spårbart paket eller tog du billigaste möjliga utan spårbarhet?

Om du inte valde att skicka med spårbart paket så är det möjligt att du helt enkelt får betala för telefonen som comviq aldrig fick tillbaka från dig. Postnord ger inte mycket garantier för det billigaste fraktsättet om paket kommer bort.

Har du valt spårbart paket så kan du be postnord att trolla fram det där paketet - förutsatt att du har ett beställningsnummer för tjänsten. Sådan typ av nummer verkade saknas här om jag förstått det hela rätt.

Det bästa du kan göra i så fall är att be inlämningsstället om de kan plocka fram information om din beställning ändå. Jag känner inte till i vilken utsträckning det är OK eller inte OK.