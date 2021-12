Jag behövde återställa CMOS för cirka en halvtimme sen. Vid uppstart sen så fungerar inte någon av mina skärmar, kopplade ur alla skärmar och kopplade endast in huvudskärmen i moderkortet för att få bild. Därefter kopplade jag in resterande 2 skärmar.

Problemet är att dessa är 144hz skärmar och har alltid fungerat förut, nu kan endast en av dem ge 144hz och den andra är fast på 60hz. Huvudskärmen som är en 240hz kan inte ens få signal om den inte kopplas in i moderkortet, men då blir det inga 240hz så det funkar inte. Har testat att avinstallera alla drivrutiner via DDU och återinstallerar dem igen utan framgång.

TLDR; 3 skärmar som fungerat felfritt förut krånglar och endast 2 skärmar ger bild varav en är fast på 60hz.