Tjena SweC!

Har ett underligt problem med en Gainward GTX 970 som jag inte lyckas lösa.

Tänkte använda den i ett Sandy bridge system med en i5 2500k men problemet är att jag inte får bild överhuvudtaget när jag provar kortet i dessa setups:

Asus Maximus IV Gene-Z (1155) i5 2500k 8gb 1600 mhz 650w Corsair PSU

Asus p8h61 (1155) 8gb 2500k Corsair GS 800W

Men när jag provar den i en tredje rig som är Haswell-baserat (Asus h81m-e i3 4130, 4gb ram 400w beQuiet PSU), så fungerar kortet helt klockrent och klarar så mycket gaming och benchmarks jag kan slänga på den.

Har provat att uppdatera bios på båda Sandy bridge riggarna till senaste och något som är särskilt intressant är att ett annat GTX 970 som jag har från MSI funkar klockrent i alla av datorerna ovan, det är alltså något tokigt med Gainwarden.

Har provat så jäkla mycket at this point att jag har svårt att rabbla upp allt men håller just nu att prova en DDU med Gainwarden isatt i Haswell-riggen för att se om den efter det kan upptäckas eller visa bild i någon av Sandy burkarna.

Någon som har några idéer?

Mvh,

Nero