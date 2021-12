Ubuntu på en Switch, men vad ska jag ha det till?

Hej!

Den här tråden blir kanske lite märklig för det är ett märkligt problem.

Jag spenderade gårdagen med att lägga in Android och Linux på mitt Nintendo Switch, ett sd-kort så jag kan välja vad jag ska boota. Hela syftet var just då glädjen i att lägga in det, få det att funka, pilla lite, känslan av att "The ultimate trinity is complete!".

Men nu sitter jag här dagen efter och funderar, vad i helvete ska jag ha det här till? Android har jag viss användning för på switchen men utöver nes emulatorer så har jag ingen aning om vad jag ska göra med Linux. Men jag vill väldigt gärna hitta ett användningsområde, hitta en anledning, motiv till varför jag egentligen gjorde det.

För hur ska jag kunna skryta om att jag har linux på switchen om jag sen inte kan svara på vad jag ska ha det till. Svårt det där.

Men jag tänker att det måste finnas fler här som kör linux på en switch eller har något liknande, hur använder ni det?