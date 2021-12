Kan ingenting om nätverk men vill veta mer!

Hej!

Jag har just nu ett vanligt bredband via comhem (tele2 nu då) och en router(modem?) via de som är riktigt urusel på att fördela WiFi i hemmet. Jag funderar på att byta till bredband2, ownit eller bahnhof för att få lite bättre hastigheter.

Är totalt okunnig inom nätverk och uppkoppling men kanske kan jag en del om jag får det förklarat för mig. Några inledande frågor som någon kunnig gärna får svara på.

Hur vet jag om jag har Fiberkoax eller fiberlan i nuläget? Jag har bara en router (tror jag?) inget modem, behöver jag båda för snabbare hastigheter? Om jag ska köpa en egen router vad är det jag ska jämföra om jag t.ex vill ha 500/500 i en mindre lägenhet med bra WiFi räckvidd?

Jag inkluderar även två bilder som jag helt ärligt inte har någon aning om vad det är, skulle vara väldigt tacksam om jag kan få förklarat för mig vad deras funktioner är. Har inte rört någon av dem sedan de installerades.

https://i.imgur.com/4gy5v0R.png https://i.imgur.com/HhdAoiE.png

Tack på förhand!

//Okunnig