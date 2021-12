Potentiellt första datorbygge

Skrivet av jeseri: Hej! Jag är ute efter att uppdatera min dator då den inte är mycket att hänga i julgran. Efter att ha pratat med några kompisar så var de alla eniga att det bästa man kan göra är att skruva ihop en egen dator, vilket jag aldrig gjort förut (dessutom är jag ganska okunnig på datorer.) Men jag tänkte att det kanske kunde vara en kul grej att prova på, och jag har därför tittat runt lite på just detta. Min maxbudget tänkte jag ska vara ca 15 000 kr. För det mesta så spelar jag CS, men jag vill att datorn ska klara av spel så som BF5 och Far Cry 5 (eventuellt 6) utan att den låter som ett flygplan. Jag har suttit ihop detta på komponentkollen, och tänkte kolla vad folk tror om komponenterna. Vill du spara pengar kan du återanvända gamla chassit. https://komponentkoll.se/bild/HBSVi.png Är det mer värt att vänta till grafikkortmarknaden har svalnat lite, och satsa på ett GeForce GTX 3070 istället? Eller är RX 6600 XT bra?

Är processorn overkill, eller kan en Ryzen 5 5600X vara en bra start så slipper man uppgradera processorn i framtiden utifall man vill få mer kräm ur maskinen? Tack på förhand! Gå till inlägget

Ta bort windows och köp en cd key på nätet för mindre pengar, sparar 500 ish.

Gpu priser är riktigt dåliga just nu, vad sitter du på för gpu just nu? Jag letar 3070 för under 7000 personligen, helst mindre. Tills dess så väntar jag (har 1070)

Cs är väldigt cpu heavy iaf så din valda cpu kommer klarar det galant