Ta bort kakor och webbplatsdata när Firefox stängs är gråad

Mitt tips är att exportera alla bokmärken, avinstallera och även gå in under C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Mozilla och ta bort "Firefox", och göra samma sak under C:\Users\XXX\AppData\Local\Mozilla

Ersätt "XXX" med användarnamn och kör du svensk version så heter det "Användare" istället för "Users".

Sedan installerar du Firefox igen och eventuella plugins. Jag kör uBlock Origin, Cookie Autodelete och NoScript.