"Nvidia Geforce RTX 3090 Ti lanseras den 27 januari"

Iomed 3090 med sin $1499MSRP och går att få tag på för en sisådär 27,000kr, så lär väl 3090Ti få $1799 och lär väl kosta från 30-32 tusen och uppåt.

Vem är skruvad nog att köpa ett 3090ti för 30k+ i januari när 4080 kommer under hösten? Måste ju bada i pengar and then some.