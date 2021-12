Var köper man Valorant giftcard?

Ok, närmar sig julafton och även om det är oldschool så är det kul med någon form av klapp under granen. Så kan man köpa fysiska Valorant giftcards (för att köpa skins osv med) någonstans? Jag har inte riktigt hittat något ställe själv.

Och går det inte så, var är en trovärdig shop att köpa ett virtuellt kort som funkar att aktivera i Europa? Amazon.de har men med fotnoten "only available for customers i germany"