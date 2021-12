Uppgradering för 4000kr~

11400f är nog bästa per prestanda cpu du kan köpa så bra val med den. Just nu har även sweclockers julkalender 3600mhz kingston fury 2x8gb ramminnen för 599kr som är prisvärda. Skulle även säga att det är värt att sälja/byta din gpu och fixa nytt. Sålde ett 5600xt för 5000kr förra månaden. Hittar inget särskilt moderkort till bra pris just nu men kan vara värt att leta efter det begagnat.