Min 💩-leverans av Airmee av köp hos Webhallen

Min erfarenhet Àr sÄdÀr av dom... BestÀllde en grej som skulle levereras dagen efter (en tisdag) 17-22, fÄr ingen vara, kontakter à F, dom meddelar att airmee ska Äterkomma. Fredag samma vecka 3 dagar sent ringer en engelsktalande bud snubbe och sÀger "hello sir I be at adress in 20 minutes, can I leave outside your door?" SÀger Noo you can NOT! 64 lÀgenheter i huset jag bodde, med diverse knarkare och allmÀnt löst folk, skulle försvinna direkt. FÄr till svar "OK I leave at door" click.... Som tur var, kunde jag smita ivÀg i ilfart frÄn jobbet och gasa hem.. Inte kul.