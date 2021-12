Kommer inte in i BIOS med ny skärm

Sannolikt så fixar inte din nya skärm den låga upplösningen som datorn kör under uppstarten. Men det borde inte spela någon roll, bara du kommer ihåg vad du ska trycka för att komma in i BIOS så borde du bara kunna trycka det för att komma in. I BIOS borde upplösningen vara högre och därmed funka på skärmen. Alternativt kan man ju jobba sig med avancerad omstart i Windows för att liksom tvinga in den i BIOS vid en omstart, men det är ju lite mekigare.