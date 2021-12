Slippa bära med sig två telefon - synka?

Om samtal ingår på jobbtelefonen skulle du kunna vidarekoppla samtalen därifrån till din privata, eller tvärtom om det passar bättre. Problemet med att bara köra med privat telefon är ju ofta att man inte kan komma åt företagets grejer, som mail och sånt, utan att ge dem mer eller mindre full kontroll över telefonen. Sen kanske det inte är så viktigt förstås, det beror ju på ens arbetssituation.

Själv körde jag en jobbtelefon med dual sim med start förra sommaren, men efter ett år kom jag fram till att jag hellre ville ha en egen telefon för den blev för nedlåst med all skit de tvingade in, men också för att jag ville kunna lämna jobbtelefonen hemma när jag inte jobbade. Nu spenderar jobbtelefonen typ all tid på mitt skrivbord förutom om jag behöver göra något ärende på dagen eller så.