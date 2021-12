Behöver hjälp med en skoluppgift

using System; namespace Delmoment1_Inlämningsuppgift2_Tåg { internal class Program { static void Main(string[] args) { int capacity; int stations; int leaves = 0; int boarding = 0; int sum; string indata; while (true) { Console.WriteLine("Skriv in tågets kapacitet: "); indata = Console.ReadLine(); capacity = int.Parse(indata); if (capacity <= 0 || capacity > 40) { Console.WriteLine("Omöjlig"); } else { break; } } while (true) { Console.WriteLine("Skriv in antal stationer: "); indata = Console.ReadLine(); stations = int.Parse(indata); if (stations <= 0 || stations > 10) { Console.WriteLine("Omöjlig"); } else { break; } } for (int i = 0; i < stations; i++) { int stays; if (i != 0) { Console.WriteLine("Skriv in antal som lämnar tåget på station " + (i + 1) + ": "); indata = Console.ReadLine(); leaves += int.Parse(indata); } else if (i++ == stations ) { Console.WriteLine("Skriv in antal som lämnar tåget på station " + (i + 1) + ": "); indata = Console.ReadLine(); Console.WriteLine("Alla " + (boarding - leaves) + " måste lämna slutdestinationen."); } while (true) { if (i < stations-1) { Console.WriteLine("Skriv in antal som stiger på tåget " + (i + 1) + ": "); indata = Console.ReadLine(); boarding += int.Parse(indata); if ((boarding - leaves) > capacity) { Console.WriteLine("Omöjligt"); Console.WriteLine("Det är " + ((boarding - leaves) - capacity) + " passagerare för mycket som vill stiga på tåget!"); boarding = boarding - int.Parse(indata); } else { break; } } } Console.WriteLine("Skriv in antal stannar kvar på stationen " + (i + 1) + ": "); indata = Console.ReadLine(); stays = int.Parse(indata); sum = boarding - leaves; if (sum > capacity) { Console.WriteLine("Omöjligt"); Console.WriteLine("Det är " + (sum - capacity) + " passagerare för mycket som vill stiga på tåget!"); break; } else { Console.WriteLine("Det finns " + (capacity - sum) + " platser kvar på tåget!"); } } } } }