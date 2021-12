Acronis True Image HD - licenskod OEM Kingston version

Skrivet av davidhogberg: Oj, okej. Tack! Vet du vart jag kan läsa mer om detta? Så kan jag läsa på och uppdatera annonsen. Mvh

Hej! Tyvärr är informationen inte lätt att se för tillfället. Acronis har en trasig länk här: https://kb.acronis.com/content/2201

"Acronis True Image OEM products are feature-limited as opposed to full versions of Acronis True Image, and feature set can be found at http://www.acronis.com/en-us/oem/comparison-atih.html"

Begränsningen finns beskriven på Reddit här: https://www.reddit.com/r/acronis/comments/aqlp0x/free_oem_ver...

" Do they work with only their own brand of HDs? For example, I have Seagate and WD spin drives as well as a Samsung SSD installed on my system. Would one of these OEM versions work across the board for me?

Branded OEM editions have hardware locks, so you will need to have Western Digital drive in your system to run Acronis True Image WD Edition that provided to you by WDC. We would recommend to install Acronis True Image from “target” vendor, i.e. for disc where you clone system and plan later use this as a primary disc."

Äger själv denna licens då ag köpt otaliga Kingston SSD:er och har stött på begränsningen (brukar skänka mina nycklar likt här: https://www.sweclockers.com/forum/trad/1605345-2-kingston-oem...