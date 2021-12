ASUS GeForce GTX 1070 8GB DUAL OC

Säljer mitt GTX 1070 efter uppgradering (the wait is over!)

Inköpt på Komplett i November 2017 (digitalt kvitto finns) och suttit i min speldator sen dess. Ingen överklockning eller mining. Fungerar helt felfritt.

Har tyvärr inte originalkartongen kvar så vill inte skicka kortet. Kan hämtas i Solna eller alternativt köras ut om du bor i närheten. Kommer i antistatpåse + pappkartong.

Betalning endast via Swish.

