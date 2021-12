Dags för ny dator, ~15k riksdaler

Ja ni gubbar, nu har tiden kommit då min över 10 år gamla dator skall uppgraderas, och då menar jag ersättas nästan helt och hållet. Och som ni ser växer det mossa på norrsidan:

Det enda som jag tänkt behålla är hårddiskarna, och grafik-kortet (är 8Gb men Speccy visar 4Gb) om jag inte hittar nån bra deal eller väntar tills priserna slutar vara sjukligt höga (om 100 år kanske). Eller något annat sätt.

Men ärligt talat är mina SSD's i klenaste laget och jag vill ändå gärna ersätta dem med lite större (jag klagar hela tiden på dåligt utrymme), samt min 1TB disk är mycket gammal. 2TB-disken bytte jag ganska nyligen då jag har haft en sån där mysko SSHDD som en tid tillbaka började spotta ur sig dåliga sektorer och nu är oanvändbar.

Min CPU-kylare är en Corsair H60 så jag vet inte om den passar på nyare moderkort och jag har sen länge tappat bort fästet för AMD om man väljer det, samt chassit är ett Fractal Design Define R2 som har en hel del skavanker samt känns trångt idag så något rymligare vill man ju ha. PSU'n är nån Corsair 750W som inte är modulärt, så det är en rejäl härva med kablar som inte används som tar upp en massa plats. Ljudkortet är något från 1600-talet jag grävde upp i sanden, så det spelar ingen roll.

Så nu har jag lagt undan en budget på 15 000 kronor, och kan tänka sträcka mig ett par tusenlappar till, för att äntligen komma in i framtiden utan att tömma sparkontot. Jag har kikat lite grann på färdigmonterade datorer från bl.a. Komplett (har dom verkligen många 3000-serien i lager?), men jag är ganska 'out of the loop' som det heter sen flera år tillbaka så jag har ingen susning om vilka komponenter/kombinationer som är bra.

Vad ska jag använda datorn till, kanske nån undrar? Jo, jag vill kunna spela lite mer krävande spel, då min nuvarande kämpar som en Trabant med punktering i uppförsbacke med vissa spel som kom ut för flera år sen (40 fps i Battlefield 5, wow!). Jag har också tänkt streama lite men det är inget måste.